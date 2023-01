Australian Open: Ο Τζόκοβιτς αντίπαλος του Τσιτσιπά στον τελικό - Επικράτησε με 3-0 σετ του Πολ

Ο «Νολε» επιβεβαίωσε και απέναντι στον Αμερικανό Πολ, ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο δεν είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει πέρυσι τέτοιο καιρό, λόγω του ότι δεν του επετράπη να λάβει μέρος στο τουρνουά μετά την άρνησή του να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Εάν τα καταφέρει σε δύο 24ωρα θα επιστρέψει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ. το ίδιο ισχύει και για τον Τσιτσιπά, ο οποίος θα ανεβεί στο Νο1 σε περίπτωση νίκης του), μετά την 28η Φεβουαρίου 2022, όταν είχε ηττηθεί στο Ντουμπάι από τον Τσέχο, Γίρι Βέσελι, με συνέπεια να τον διαδεχθεί ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ.

Επίσης εάν νικήσει ξανά σε τελικό Grand Slam τον Έλληνα πρωταθλητή, μετά την επική του ανατροπή (3-2 από 0-2) τον Ιούνιο του 2021 στον καταληκτικό αγώνα του Roland Garros, τότε θα φτάσει τα 10 τρόπαια στη Μελβούρνη, ενώ θα ισοφαρίσει τον Ράφαελ Ναδάλ σε κατακτήσεις Grand Slam (22).

NOVAK IS GOING FOR 10 ?? ??@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023pic.twitter.com/4r3pfX0AxU