Αυτή είναι η «dream team» που κατεβάζουν οι ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Στεφ Κάρι, Ντέβιν Μπούκερ, Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, Άντονι Έντουαρντς, Τζρου Χολιντεϊ, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Καουάι Λέοναρντ, Τζοέλ Εμπίντ, Άντονι Ντέιβις, Μπαμ Αντεμπάγιο.

Τα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ΗΠΑ

Με τον Καναδά στο Λας Βέγκας (10/7)

Με την Αυστραλία στο Άμπου Ντάμπι (15/7)

Με τη Σερβία στο Άμπου Ντάμπι (17/7)

Με το Νότιο Σουδάν στο Λονδίνο (20/7)

Με τη Γερμανία στο Λονδίνο (22/7)

