Basketball Champions League: Η Τενερίφη αντίπαλος του Περιστερίου στο φάιναλ φορ

Η Τενερίφη συνέτριψε ενώπιον του κοινού της με 78-55 της Τόφας Μπούρσα, στον τρίτο και τελευταίο μεταξύ τους αγώνα στην προημιτελική φάση του Basketball Champions League, έγραψε το 2-1 στη σειρά και τύπωσε «εισιτήριο» για το Final Four, όπου θα διεκδικήσει το πρώτο της τρόπαιο στη διοργάνωση, αν φυσικά κάμψει την αντίσταση του Περιστερίου στον πρώτο ημιτελικό.

Ήρωας των Ισπανών ο Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο οποίος σημείωσε το 11ο νταμπλ νταμπλ στην καριέρα του στο BCL, με 13 πόντους και 10 ασίστ, ενώ στους 12 πόντους σταμάτησε ο Γκιόργκι Σερμαντίνι. Από την τουρκική ομάδα πάλεψε ο μοναδικός «διψήφιος» της Τόφας, Έγκε Ντεμίρ, με 11 πόντους.

Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο ημιτελικό του φάιναλ φορ έχει προκύψει ισπανικός «εμφύλιος», καθώς Μούρθια και Ουνικάχα Μάλαγα, θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για μία θέση στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 26-11, 47-31, 65-41, 78-55

Στους τρίτους αγώνες για την προημιτελική φάση του Basketball Champions League (σε παρένθεση το σκορ της σειράς), σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τενερίφη (Ισπανία)-Τόφας Μπούρσα (Τουρκία) 78-55 (2-1)

* Προκρίθηκε στο F-4 η Τενερίφη

Τέλεκομ Βόννης (Γερμανία)- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-89 (1-2)

* Προκρίθηκε στο F-4 το Περιστέρι

Με «σκούπα» είχαν προκριθεί από το Game 2 Ουνικάχα Μάλαγα και Μούρθια:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία) 83-90 (0-2)

* Προκρίθηκε στο F-4 η Ουνικάχα Μάλαγα

Λούντβιχσμπουργκ (Γερμανία)-Mούρθια (Ισπανία) 72-85 (0-2)

* Προκρίθηκε στο F-4 η Μούρθια

* Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες (best of three).

Τα ζευγάρια του Φαιναλ Φορ (26-28/4, Βελιγράδι):

26/4 - Ημιτελικοί

1. Τενερίφη (Ισπανία)-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΛΛΑΔΑ)

2. Mούρθια (Ισπανία)-Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)

28/4 «ΜΙΚΡΟΣ» ΤΕΛΙΚΟΣ

Ηττημένος 1 - Ηττημένος 2

28/4 ΤΕΛΙΚΟΣ

Νικητής 1 - Νικητής 2