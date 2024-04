Βεζένκοφ: «Δύσκολα στο ΝΒΑ...» - ΒΙΝΤΕΟ

Για τον περιορισμένο ρόλο του είπε: «Είναι δύσκολο, επειδή καταλαβαίνω ότι ο κορμός της ομάδας είναι επτά παίκτες και όλοι υπόλοιποι μπορεί να αλλάξουν ανάλογα τον αγώνα. Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί για αυτό πληρωνόμαστε. Αλλά είναι δύσκολο, επειδή μπορεί να παίξεις σε ένα παιχνίδι ή πέντε παιχνίδια με λίγο χρόνο για να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Γι’ αυτό έχουμε ρόλους, αυτό είναι η ομάδα».

Όσο για τη δύσκολη προσαρμογή του από MVP και πρωταγωνιστής στη EuroLeague σε μια νέα κατάσταση, με λιγοστά λεπτά συμμετοχής στο ΝΒΑ; «Πάντα σκέφτεσαι... είμαστε άνθρωποι, σε όλους αρέσει η προσοχή, σε όλους αρέσει να έχουν ευθύνες. Ακόμα και σε άλλο επίπεδο, στο δικό σας επάγγελμα, σε άλλες δουλειές έχετε περισσότερες αρμοδιότητες από ότι αλλού. Ήξερα πού ήρθα. Ήξερα τι γίνεται.

Κάποιες φορές σκεφτόμουν ότι μπορούσα να βοηθήσω, άλλες φορές ότι άξιζα να παίζω περισσότερο. Πρώτα όμως κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, τα δικά μου λάθη, αλλά είναι δύσκολο επειδή είμαστε άνθρωποι. Όλοι θέλουμε να παίζουμε. Αγαπάμε το παιχνίδι, μας αρέσει να παίζουμε, όλοι θέλουν να παίζουν περισσότερο».

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος άσος έχει κλειστό συμβόλαιο για μία ακόμη σεζόν με τους Κινγκς.

