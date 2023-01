ΒΙΝΤΕΟ - Μια ανάσα από το «σοκ» ο Τσιτσιπάς – Γλίτωσε την αποβολή για λίγα εκατοστά

Κι όμως, ο Τσιτσιπάς θα μπορούσε να μην ήταν καν σε θέση να αγωνιστεί, εάν είχε συμβεί το… μοιραίο. Ποιο ακριβώς; Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός χαμένου πόντου με τον Λέχετσκα, ο Τσιτσιπάς χτύπησε το μπαλάκι με δύναμη και εκείνη βρήκε πάνω στον τοίχο, λίγα μόλις εκατοστά δίπλα από ένα ball boy!

Τι θα είχε συμβεί εάν είχε πετύχει το παιδάκι; Κατά πάσα πιθανότατα θα είχε αποβληθεί, όπως είχε γίνει και το 2020 με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο US Open.

Whoa... ?? Stefanos Tsitsipas came THIS close to hitting a ball kid out of frustration in an incident eerily reminiscent of Novak Djokovic's controversial US Open default. ??

??? #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS#Tennispic.twitter.com/yxmOy1xacs