ΒΙΝΤΕΟ: Στα πλέι οφ του NBA οι Σέλτικς, ελπίζουν ακόμα οι Πέισερς

Η κανονική διάρκεια του NBA ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (17/5). Τα ξημερώματα της Τετάρτης είχαμε τζάμπολ και στο νεοσύστατο σύστημα των play In. Στο πρώτο παιχνίδι οι Πέισερς «διέλυσαν» τους Χόρνετς με 144-117.

Η Ιντιάνα θεωρητικά είχε δύσκολη αποστολή, καθώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική Σάρλοτ χωρίς τους τραυματίες Λεβέρτ και Τέρνερ. Εν τέλει οι Πέισερς δεν «μάσησαν» από τους απουσίες και παρουσίασαν σοβαρό πρόσωπο. Πλέον, οι νικητές του ζευγαριού θα διεκδικήσουν την είσοδο τους στα play off σε μονό αγώνα κόντρα στους Ουίζαρντς. Η ομάδα που θα περάσει, θα τεθεί αντιμέτωπη με τους πρωτοπόρους της Ανατολής, Σίξερς.

Για την Ιντιάνα ο Μπρίσετ είχε 23 πόντους, ο ΜακΝτέρμοντ 21 πόντους, και ο ΜακΚόνελ 17 πόντους. Ο Σαμπόνις έφτασε μια… ανάσα από ακόμα ένα triple double, καθώς είχε14 πόντους, 21 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από την πλευρά της Σάρλοτ, ο Μπρίτζες είχε 23 πόντους, ο Ζέλερ 17 πόντους και ο Ροζίερ 16 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-24, 69-45, 108-78, 144-117.

Πέισερς: ΜακΝτέρμοτ 21 (4/6 τρίποντα), Μπρισέτ 23 (10/14 σουτ, 5 ριμπάουντ), Σαμπόνις 14 (21 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Χόλιντεϊ 12 (5 ασίστ), Μπρόγκντον 16 (8 ασίστ), ΜακΚόνελ 17 (5 ριμπάουντ), Σάμερ 7, Μάρτιν 14, Χόλιντεϊ Κ. 2, Μπιτάτζε 14 (10 ριμπάουντ), Σαμπσόν, Στάνλι 4.

Χόρνετς: Μπρίτζες 23 (10/16 σουτ, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπιγιόμπο, Ροζίερ 16 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπολ 14, Ζέλερ 17 (7/7 δίποντα), Γκράχαμ 4, ΜακΝτάνιελς 5, Μονκ 13, Μάρτιν Κ. 8, Κάρεϊ Τζ., Ρίλερ 3, Ρίτσαρντς 4, Ντάρλινγκ 2.

Στο δεύτερο παιχνίδι των play in της Ανατολής οι Σέλτικς ήταν σαφώς ανώτεροι από τους Ουίζαρντς και πήραν τη νίκη με 118-100. Οι «Κέλτες» προκρίθηκαν στα play off, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους δεύτερους της κανονικής διάρκειας στην περιφέρειά τους, Μπρούκλιν Νετς. Από την πλευρά τους, οι «μάγοι» θα έχουν δεύτερη ευκαιρία να μπουν στα play off στην αναμέτρηση κόντρα στους Πέισερς.

Για ακόμα μια φορά ο Τζέισον Τέιτουμ απέδειξε πως είναι ο ηγέτης των Σέλτικς. Ο Αμερικανός φόργουορντ ουσιαστικά αγωνίστηκε στον αγώνα με τους Ουίζαρντς και για τον Τζέιλεν Μπράουν, καλύπτοντας επάξια το κενό του. O 23χρονος πέτυχε 50 πόντους, εκ των οποίων οι 33 μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και οι 24 στην τρίτη περίοδο.

Άξιοι συμπαραστάτες του Τέιτουμ ήταν ο Ουόκερ με 29 πόντους (3/3 βολές, 4/10 δίποντα, 6/14 τρίποντα) και ο «διπλός» Τόμπσον με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από την Ουάσινγκτον ο Μπιλ δεν ήταν στην καλύτερη του βραδιά, αν και έφτασε κοντά στο double double με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ αποσύρθηκε στα αποδυτήρια έξι λεπτά πριν το τέλος. Όμως, πρόλαβε να πετύχει 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-21, 52-54, 90-80, 118-110.

Σέλτικς: Φουρνιέ 8, Τέιτουμ 50 (9/20 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 17/17 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ), Γουίλιαμς 7, Γουόκερ 29 (6/14 τρίποντα, 4/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Τόμπσον 12 (12 ριμπάουντ), Νέσμιθ 3, Οτζελέγιε, Πρίτσαρντ, Λάνγκφορντ 3, Κορνέ, Έντουαρντς 2, Γουίλιαμς Γκ.

Ουίζαρντς: Μπιλ 22 (10/25 σουτ, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χατσιμούρα 8, Λεν 5, Νέτο, Γουέστμπρουκ 20 (6/18 σουτ, 14 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκάφορντ 12, Μπέρτανς 4, Χάτσισον 2, Σμιθ 17 (6/8 σουτ, 8 ριμπάουντ), Λόπεζ 5, Μάθιους 3, Γουίνστον, Μπονγκά, Γκιλ 2.

Τα αποτελέσματα:

Ιντιάνα Πέισερς-Σάρλοτ Χόρνετς 144-117

Μπόστον Σέλτικς-Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 118-100