ΒΙΝΤΕΟ: Το φιλί του Στέφανου Τσιτσιπά στην μαμά Τζούλια

Πηγή: filalthlos.gr

Η μητέρα του, που κατάγεται από τη Ρωσία, ήταν σπουδαία παίκτρια τένις και μέσω του αθλήματος γνώρισε τον Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος είχε σπουδάσει προπονητική με ειδίκευση στο τένις.

Δείτε το βίντεο του Στέφανου

I should hire someone to take photos of me and my mum. ??#HappyMothersDaypic.twitter.com/SFrEPsRJ9T