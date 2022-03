Διεκόπη στο 70' το Μπόχουμ-Γκλάντμπαχ - Τραυμάτισαν τον βοηθό διαιτητή στο κεφάλι με κουτάκι μπύρας - ΒΙΝΤΕΟ

Ο διαιτητής του αγώνα έστειλε αμέσως τις δύο ομάδες στ΄ αποδυτήρια και μετα από 17 λεπτά ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα η οριστική διακοπή της αναμέτρησης.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του Γκίντελμαν, ο γκολκίπερ των γηπεδούχων Ρίμαν και ο αρχηγός της ομάδας, Αντονί Λοσιλά, απευθύνθηκαν οργισμένοι προς το πέταλο των οπαδών απ΄ όπου εκτοξεύθηκε το κουτάκι και έβαλαν τις φωνές στον κόσμο.

Μέχρι το 70΄ η Γκλάντμπαχ είχε το προβάδισμα με 2-0 και, πλέον, για την τύχη του αγώνα θ' αποφασίσουν τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της Λίγκας.

Here’s the end of the Bochum Gladbach game which was abandoned when the assistant was hit by a beer cup: pic.twitter.com/wwksUVu3X3