Έβαλε... φωτιά στο NBA ο Κύργιος - Απίστευτη δήλωση για το μέλλον του Αντετοκούνμπο

ΠΗΓΗ: filathlos

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο, ενώ μπορεί να υπογράψει πρόωρη επέκταση συμβολαίου με τους Μπακς μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου, δηλώνοντας πρόσφατα - για ακόμα μία φορά - ότι βλέπει τον εαυτό του στο Μιλγουόκι για χρόνια, αρκεί οι Μπακς να είναι διεκδικητές του τίτλου.

Δείτε το VIDEO με την δήλωση του Κύργιου:

"I just asked him straight away if he was going to go join Miami, and then he had a massive smile on his face."

- Nick Kyrgios on Giannis Antetokounmpo

(h/t @hoopsview ) pic.twitter.com/aWoLATWEBY