Euroleague: «Έραψε» το 7ο αστέρι - Πρωταθλητής Ευρώπης ο Παναθηναϊκός - Φωτογραφίες και ΒΙΝΤΕΟ

Η υπερβατική εφετινή πορεία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε με πανηγυρικό τρόπο, εξοντώνοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης, που φάνταζε... Λερναία Ύδρα, στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague και σηκώνοντας στον τόπο που είχε πανηγυρίσει την πέμπτη κούπα του, το Βερολίνο το 2009, το έβδομο ευρωπαϊκό τρόπαιο της Ιστορίας του! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «πάτησε» στην καταληκτική μάχη της διοργάνωσης την κάτοχο του τίτλου με 95-80 και μετά από 13 χρόνια επέστρεψε στον θρόνο της!

