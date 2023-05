Euroleague: Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς στο καλάθι του Γιουλ που «σκότωσε» τον Ολυμπιακό - ΒΙΝΤΕΟ

Όπως φαίνεται και από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media (πιθανότατα από κάμερα κινητού), ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού φάνηκε να κρύβει τον πανηγυρισμό του, δείχνοντας παράλληλα ανακουφισμένος (με ένα σφίξιμο γροθιάς) για την κατάληξη της μπάλας.

Ο Μάικ Τζέιμς φάνηκε, πάντως, πως δεν πίστευε στα μάτια του μετά το σουτ του Γιουλ που έδωσε στη Ρεάλ Μαδρίτης το τρόπαιο της EuroLeague.

Θυμίζουμε πως πριν τον τελικό ο Μάικ Τζέιμς είχε δηλώσει ότι θέλει πάντα ο Ολυμπιακός να χάνει, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αντιπαθητικό τον κόσμο των Πειραιωτών.

Mike James reacting to THAT Sergio Llull’s shot is basically all of us.pic.twitter.com/5tzxjXZbhD