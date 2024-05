Euroleague: Σύρραξη με οπαδούς της Φενέρ και παίκτες της Μονακό με τη λήξη του αγώνα - BINTEO

Οι άνθρωποι και των δύο ομάδων μπήκαν στη μέση για να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους με το επεισόδιο να λήγει σχετικά άμεσα και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να απολογείται λέγοντας «Ζητάω συγγνώμη από την Ευρωλίγκα και τη Μονακό. Αυτό που έγινε στο τέλος του αγώνα δεν αντιπροσωπεύει την ομάδα μου» .

A scuffle broke out after the final whistle of GAME 4 in Istanbul ?? pic.twitter.com/Si2i0v6H5H

Sarunas Jasikevicius apologizes for the incident that happened at the end of the game ?? pic.twitter.com/48HG06n8n5