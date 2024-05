Final Four: «Λάμψη» ΝΒΑ από Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σκότι Πίπεν – Τι είπε ο Giannis για ΠΑΟ, Ολυμπιακό - Η αποκάλυψη του θρύλου των Μπουλς

Ο σούπερ σταρ του NBA μετά την λήξη του Παναθηναϊκός-Φενερ έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν θα γυρνούσε ούτε στους «πράσινους», ούτε στους «ερυθρόλευκους», καθώς δεν τον ήθελαν όταν ήταν πιτσιρικάς.

Ενώ αστειευόμενος τόνισε πως θα ήθελε να αγοράσει είτε τον Ολυμπιακό, είτε τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Δεν ξέρω αν θα έπαιζα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί μου την έχουν κάνει αυτή την ερώτηση πολλές φορές.

Αλλά σίγουρα αν γύρναγα ποτέ, θα πήγαινα πίσω στον Φιλαθλητικό, από εκεί που ξεκίνησα.

Όταν ήμουν πιτσιρικάς, δεν με ήθελε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Γιατί τώρα να έλθω στα 38 μου σ' αυτούς; Και όπου και να είναι ο Φιλαθλητικός θα τον ανεβάσω στην Α1!

Ή θα αγοράσω μια ομάδα! Άμα μας την πουλήσει.

Αν μας την πουλήσει ο κύριος Γιαννακόπουλος που δεν το βλέπω ή ο κύριος Αγγελόπουλος, θα αγοράσω μια ομάδα».

Πίπεν: Είχα ελεύθερο χρόνο και ήρθα

Ο Σκότι Πίπεν βρίσκεται στο Βερολίνο για να παρακολουθήσει το Final-4 της Ευρωλίγκας, με τον άλλοτε θρύλο των Μπουλς να παραδέχεται στις δηλώσεις του πως δεν έχει ιδέα για τις ομάδες που θα αγωνιστούν.

Μιλώντας στην κάμερα της Euroleague, ο 58χρονος Αμερικανός αποκάλυψε πως δεν έχει ιδέα για το ποιες ομάδες αγωνίζονται, ενώ δεν είχε πρόβλημα να απολαύσει και ένα κομμάτι μπακλαβά εν ώρα ζωντανής μετάδοσης.

Οι δηλώσεις του Πίπεν:

«Είχα ελεύθερο χρόνο και ήρθα. Μου είπαν πόσο σπουδαίο είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, οπότε είμαι εδώ για να δω Final-4.

Πραγματικά δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη! Ειλικρινά δεν ξέρω καν τις τέσσερις ομάδες που είναι στους τελικούς.

Δεν ξέρω πολλά για τους παίκτες που θα παρακολουθήσω, αλλά ανυπομονώ πραγματικά να πάω στο γήπεδο και να το ελέγξω».

