Φόρμουλα 1: «Σίφουνας» στο Σπα ο Φερστάπεν

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, μολονότι ξεκίνησε από την 14η θέση, λόγω της ποινής του, επειδή ξεπέρασε στα πρώτα δοκιμαστικά το επιτρεπόμενο όριο αλλαγών σε μηχανικά εξαρτήματα του μονοθεσίου του, ήταν πραγματικός «σίφουνας», κάλυψε τη διαφορά και τερμάτισε με άνεση πρώτος.

Στη δεύτερη θέση, κάνοντας το 1-2 για την Red Bull, ήταν ο Μεξικανός, Σέρχιο Πέρεθ, και στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ισπανός πιλότος της Ferrari, Κάρλος Σάινθ. Να σημειωθεί πως η σημερινή ήταν η 9η φετινή και 29η συνολικά στη σπουδαία καριέρα του Φερστάπεν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε το καλύτερο δυνατό και τερμάτισε στην 5η θέση. Ο Μονεγάσκος, για τον ίδιο λόγο με τον Φερστάπεν, ξεκίνησε 15ος και έκανε μεγάλη προσπάθεια για να καλύψει τη διαφορά. Μετά το τέλος του αγώνα έπεσε 6ος, καθώς τιμωρήθηκε με πέντε δευτερόλεπτα εξαιτίας υψηλής ταχύτητας στο pit lane.

