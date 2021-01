Κλοπ: «Μέχρι και ο καιρός στο Λίβερπουλ είναι καλύτερος από το Μάντσεστερ»

Πηγή: filathlos.gr

«Ποτέ δεν σκέφτηκα πώς θα ήταν στο Μάντσεστερ. Ούτε μια φορά, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Επειδή είμαι εντάξει εδώ, είμαι στο σωστό μέρος. Νομίζω ότι μέχρι και ο καιρός είναι καλύτερος στο Λίβερπουλ από ότι στο Μάντσεστερ», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός της Λίβερπουλ.

«Το βρίσκω ευκολότερο να είμαι αυτός που κυνηγάει, εκείνος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, ίσως επειδή δεν ήμουν πολύ πιο συχνά στη ζωή μου το αντίθετο. Οι παίκτες μου αντιμετώπισαν και τις δύο καταστάσεις αρκετά καλά. Τα αγωνιστικά προβλήματα τα λύνεις πάντα με το ποδόσφαιρο. Στην περίπτωσή μας, αυτό σημαίνει στην προπόνηση, και αυτό κάνουμε εμείς. Δεν πρόκειται να πούμε στα παιδιά “πρέπει να δημιουργήσετε περισσότερες ευκαιρίες” γιατί αυτό δεν βοηθά, πραγματικά. Σημασία έχει να κάνουμε τα σωστά πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε.

Δεν μπορούμε τώρα να τρελαθούμε στην επίθεση και να βάλουμε όλα τα παιδιά μας στην περιοχή. Αυτό θα ήταν πρόβλημα. Πρέπει ακόμα να υπάρχει ισορροπία. Αλλά η εμπιστοσύνη μου σε αυτά τα παιδιά είναι τεράστια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, και θα είμαστε».

