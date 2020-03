Κορωνοϊός: Το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας απ΄ αυτούς είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με την τεράστια επιρροή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο διάσημος Πορτογάλος άσος της Γιουβέντους, θέλησε να μοιρασθεί μέσα από το Twitter, όσα θεωρεί σημαντικά:

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για όλον τον κόσμο, ας είμαστε ευγνώμονες για τα πράγματα που έχουν σημασία. Για την υγεία μας, την οικογένειά μας, τους αγαπημένους μας. Ας μείνουμε στο σπίτι, έτσι ώστε να βοηθήσουμε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που αγωνίζονται για να σώσουν ζωές».

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.???????? #stayhomesavelivespic.twitter.com/lVEBu5vbqW