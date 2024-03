Λίβερπουλ: «Στροφή» σε Αμορίμ, με τον Αλόνσο να μένει στη Λεβερκούζεν

Η διοίκηση της αγγλικής ομάδας μόλις έμαθε για την απόφαση του Κλοπ ήρθε αμέσως, υπό πλήρη μυστικότητα, σ' επαφή με τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος οδηγεί φέτος τη Λεβερκούζεν στην κατάκτηση του τίτλου στη Γερμανία. Από το Νοέμβριο, αναφέρoυν τα σχετικά ρεπορτάζ, ξεκίνησαν οι επαφές με τον Ισπανό τεχνικό, αλλά αυτός είναι έτοιμος ν' ανακοινώσει την παραμονή του και τη νέα σεζόν στο Λεβερκούζεν.

Liverpool may not wait for Xabi Alonso any longer, considering Ruben Amorim as an alternative option. @FabrizioRomano pic.twitter.com/W8WjRXFaaD

Η εφημερίδα «Telegraph» αναφέρει πως η διοίκηση της Λίβερπουλ εξετάζει πλέον την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έως το καλοκαίρι του 2026 και σε αυτό υπάρχει ρήτρα εξαγοράς στα 20 εκατ. ευρώ.

Liverpool are looking at Sporting Lisbon's Ruben Amorim and Brighton and Hove Albion's Roberto de Zerbi to replace outgoing manager Jurgen Klopp with top target Xabi Alonso set to stay at Bayer Leverkusen. (Telegraph) pic.twitter.com/ENCcs3f52b