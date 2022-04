Μαραθώνιος Βοστώνης: Πρώτος ο Κενυάτης Τσέμπετ

Ήταν η πρώτη σημαντική νίκη για τον Τσέμπετ, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος στο Λονδίνο πέρυσι.

Ο Μαραθώνιος της Βοστώνης επέστρεψε, μετά την ακύρωση του 2020 και την αναβολή τον Οκτώβριο του περασμένου έτους λόγω της πανδημίας Covid-19.

Good luck to all those running in the #BostonMarathon today! https://t.co/lhLzynmRkS