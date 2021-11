MotoGP: Συγκίνηση στο «αντίο» του Βαλεντίνο Ρόσι - ΒΙΝΤΕΟ

Ο σημερινός αγώνας σημαδεύτηκε από το «αντίο» του Βαλεντίνο Ρόσι. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής είχε ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι η φετινή θα ήταν η τελευταία χρονιά του στο MotoGP και αποχώρησε από την ενεργό δράση επευφημούμενος από τους συμπατριώτες του, τερματίζοντας στη 10η θέση. Ο «γιατρός» αποχαιρέτησε το πρωτάθλημα με 89 νίκες και 199 θέσεις στο βάθρο, σε συνολικά 372 αγώνες στους οποίους συμμετείχε.

Just how he wanted to say goodbye to @ValeYellow46 ??@PeccoBagnaia lifts the trophy on the top step of the podium! ??#GrazieVale#ValenciaGP ?? pic.twitter.com/jKydzcNadC