Μουντιάλ 2022: Η εντυπωσιακή τελετή έναρξης στο Κατάρ-Βίντεο

Για έναν μήνα περίπου όλοι θα ζουν στον αστερισμό της «στρογγυλής θεάς». Στο άκρως εντυπωσιακό γήπεδο «Αλ Μπαίτ» φιλοξενήθηκε η εντυπωσιακή τελετή η οποία ξεκίνησε με τον ερχομό του Εμίρη του Κατάρ, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που είναι στο γήπεδο.

Σ' αυτό το γήπεδο στις 6μ.μ. θα γίνει το ενακτήριο ματς ανάμεσα στο Κατάρ και τον Ισημερινό.

Με αραβική υπόκρουση έγινε η έναρξη του σόου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν πρωταγωνίστησε στην τελετή έναρξης.

Οι μασκότ των προηγουμένων διοργανώσεων, από τον Γουίλι το λιοντάρι του 1966 μέχρι τον λύκο Ζαμπιβάκα του 2018 και φυσικά ο "Λάεμπ", η μασκότ του mudial του Κατάρ.

Jungkook of BTS and Qatari singer Fahad Al Kubaisi showcase stunning performance of 'Dreamers' during the Opening Ceremony of the FIFA World Cup Qatar 2022. #Qatar2022#FIFAWorldCup#FIFAWorldCupQatar2022#Dreamers#Dreamers2022#BTS#Jungkook#FahadAlKubaisipic.twitter.com/b3sNrsCBEI