Μουντιάλ 2022: Στο Κατάρ απαγορεύεται το one-night stand

Το ανεξάρτητο εμιράτο της Μέσης ανατολής έχει τους δικούς του αυστηρούς νόμους, τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες και ένας από αυτούς είναι ότι απαγορεύεται το σεξ εκτός γάμου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται τα one-night stands. Μάλιστα, εκείνος που θα συλληφθεί μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι και με φυλάκιση 7 ετών.

