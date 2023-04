Μπαρτσελόνα: «Διαδήλωση» στο «Καμπ Νου» για τον Μέσι - ΦΩΤΟ

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με την Χιρόνα, το Καμπ Νου σείστηκε από την ιαχή «Μέσι, Μέσι», με τους φίλους των Καταλανών να μετατρέπουν το ματς σε «διαδήλωση».

?????| JUST IN: The Spotify Camp Nou once again chanting Leo Messi's name in the 10th minute of the match. pic.twitter.com/S6Rch0GPaC