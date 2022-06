Μπάσκετ: Οδοστρωτήρας η Εθνική, συνέτριψε τη Μεγάλη Βρετανία (93-71) στο ντεμπούτο του Ιτούδη

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε μουδιασμένα, ωστόσο σταδιακά ανέβασε στροφές, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στην τρίτη περίοδο ισοπέδωσε τη Μεγάλη Βρετανία, φτάνοντας δια περιπάτου στην τελική επικράτηση.

Feels good to be a guard when you have Big Papa on your team ??????#FIBAWC | #WinForHellaspic.twitter.com/u3CJLSbowM