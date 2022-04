Ο Αντετοκούμπο έσπασε το ρεκόρ του Τζαμπάρ - Αποθέωση από τον Σακίλ Ο' Νιλ - Βίντεο

Η νίκη των Μπακς κόντρα στους Νετς αναδείχθηκε ιστορική για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος με 44 πόντους ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

"One day we will say Giannis is best player in the league. Period." @SHAQ sees a bright future for @Giannis_An34 pic.twitter.com/W8lKEKJV1k

«Αγαπώ αυτό το παιδί. Θέλει να παίζει, να ανταγωνίζεται. Πολλοί αναρωτιούνται για το ποιος είναι ο καλύτερος. Ο Ουέιντ, ο Κόμπι, ο ΛεΜπρόν.

Ο Γιάννης λέει “ναι είστε οι καλύτεροι αλλά εγώ έρχομαι”. Αυτή τη στιγμή έχει από πάνω 1-2 παίκτες, αλλά μία μέρα θα λέμε ότι η λίγκα του ανήκει κι ότι ο Γιάννης είναι ο καλύτερος. Τελεία και παύλα», λέει ο Σακ για τον Αντετοκούνμπο.

Από την πλευρά του ο Πολ Πιρς σημείωσε: «Ο Έλληνας είναι ο MVP, ο αμυντικός της χρονιάς, ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ».

The Greek is the MVP and Defence of player of the year speak on it Best player in the NBA