Ο Καθόρλα στην Αλ Σαντ - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Έχουμε φτάσει σε συμφωνία με τον Σάντι Καθόρλα. Θα έρθει σύντομα στην Ντόχα για να ολοκληρώσει τις διατυπώσεις και να ενταχθεί στην ομάδα. Καλωσόρισες στην Αλ Σαντ, Σάντι» έγραψε ο σύλλογος από το Κατάρ στο λογαριασμό του στο Twitter, χωρίς να δημοσιοποιήσει τη διάρκεια του συμβολαίου του πολύπειρου άσου.

Ο Καθόρλα έπαιξε χθες το τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ, δίνοντας μάλιστα την ασίστ για το πρώτο γκολ στη νίκη 4-0 του «κίτρινου υποβρυχίου» επί της Εϊμπαρ. Τελείωσε τη σεζόν με απολογισμό 11 τέρματα και δέκα ασίστ, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του «έγραψε» 81 συμμετοχές στην εθνική Ισπανίας.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!????@19SCazorla@qatarairwaysar@pumafootballpic.twitter.com/9c2hEcRGy7