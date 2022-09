Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοιμάται με την ρακέτα που του υπέγραψε ο Φέντερερ

«Μου λείπει πολύ ο Ρότζερ. Θα ήθελα πολύ να τον δω πίσω στο tour. Εκείνος είναι ο λόγος που όταν ξεκίνησα να παίζω ήθελα να κάνω backhand με το ένα χέρι. Εκείνος είναι ο λόγος που κυνήγησα το όνειρο της επαγγελματικής καριέρας στο τένις», δήλωσε πριν μέρες ο Τσιτσιπάς, ενώ λίγες ημέρες αργότερα χτύπησε ξανά με μια φωτογραφία στο Instagram, που έγραψε: «Κέρδιζε Grand Slams πριν να ανακαλυφθούν τα iPhone. Τι πρότυπο!».

This moment would not have been possible if Roger didn’t give me the opportunity to dream. I owe this moment to him!

Love you with all my heart ?? https://t.co/QCv9aaCiqh