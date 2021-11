Πένγκ Σουάι: Νέα βίντεο της Κινέζας τενίστριας στη δημοσιότητα - Δεν πείθεται η διεθνής κοινότητα

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την εξαφάνιση της Κινέζας τενίστριας, Πένγκ Σουάι και τις διπλωματικές διαστάσεις που πήρε το θέμα, τρία βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας με την αθλήτρια να εμφανίζεται σε αυτά.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες έχουν περάσει, αφότου τα ίχνη της Κινέζας τενίστριας, Πενγκ Σουάι, είχαν εξαφανιστεί, εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας για την τύχη της μετά την καταγγελία της εις βάρος Κινέζου αξιωματούχου για σεξουαλική βία.

A complete English translation of Peng Shuai’s deleted post. We owe it to her to read her full story in her own words #WhereIsPengShuaipic.twitter.com/yGNkd07j6a — delusional raducanu stan (@RaducanuIN) November 16, 2021

Τρία βίντεο όμως, που αναρτήθηκαν από την κρατική εφημερίδα «Global News», καταγράφουν την 35χρονη αθλήτρια σε αγώνα τένις και σε γεύμα σε εστιατόριο του Πεκίνου.

Ωστόσο, καθώς τα βίντεο προήλθαν από μέσα που πρόσκεινται στην κυβέρνηση της Κίνας, η ανησυχία για την υγεία της Σουάι εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς δεν υπάρχει επαρκής απόδειξη για την γνησιότητά τους και την χρονική περίοδο κατά την οποία τραβήχτηκαν.

Ο πρόεδρος της WTA δήλωσε πως τα βίντεο δεν επαρκούν για να αποδείξουν ότι η Πενγκ είναι ελεύθερη και κινείται χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις και εξαναγκασμούς.

A statement on the recent video of Peng Shuai posted by China state-run media ?? — wta (@WTA) November 20, 2021

Εν τω μεταξύ, οι διεθνείς πιέσεις προς το Πεκίνο αυξάνονται, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε σήμερα τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν στην Κινέζα τενίστρια Πενγκ Σουάι να μιλήσει δημοσίως για να αποσαφηνίσει τι της συνέβη και προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Πεκίνο μπορεί να υποστεί τις διπλωματικές συνέπειες.

Στις εκκλήσεις και τις αντιδράσεις για την απουσία της Πενγκ από την δημόσια ζωή είχε νωρίτερα τοποθετηθεί και το Wimbledon, αλλά και μεγάλοι αστέρες του διεθνούς τένις, όπως η Serena Williams, ο Frances Tiafoe και η Simona Halep.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuaipic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

Everyone should be able to speak their truth and be heard. Women’s rights need to be advanced in many countries around the world and we should all work to make that happen. Just as everyone in pro tennis should support Peng Shuai pic.twitter.com/2ANrK2b4n0 — Frances Tiafoe (@FTiafoe) November 21, 2021