Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Άρσεναλ, Σερ Τσιπς Κέσγουικ

Η Άρσεναλ ανέφερε ότι ο Κέσγουικ «έζησε πολύ τις αξίες του συλλόγου» κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων παρουσίας του και πως ήταν «μια σαφής, δημοφιλής κι επιδραστική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων».

«Ο Σερ Τσιπς θα λείψει πολύ σε όλους στην Άρσεναλ που τον γνώριζαν», υπογράμμισε ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Εκτός ποδοσφαίρου ο Κέσγουικ ήταν υψηλόβαθμη προσωπικότητα στον τραπεζικό κλάδο, πρόεδρος της Hambros Bank και διευθυντής της Τράπεζας της Αγγλίας. Επίσης, υπήρξε φανατικός θαυμαστής των αγώνων ιπποδρομίας και ήταν σεβαστός ιδιοκτήτης πολλών αλόγων ιπποδρομιών.

Πίσω άφησε την σύζυγό του Λέιντι Σάρα και τα παιδιά τους Ντέιβιντ, Τομπάιας και Άνταμ.

Everyone at the Club is deeply saddened to hear about the passing of Sir Chips Keswick.

Sir Chips' time at Arsenal spanned 15 years in which he served as both a board member and Chairman.

May he rest in peace ??