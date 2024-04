Πλέον είναι ο μόνος με επτά νίκες στο ίδιο όργανο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ έστειλε και το μήνυμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, σε λιγότερο από τρεις μήνες.

«Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε ! Δεν θα μπορούσα να νιώσω πιο χαρούμενος ! It's gold again ! Next stop Paris ! Ευχαριστώ την ομάδα μου και την οικογένειά μου!» ανέφερε στην ανάρτησή του.