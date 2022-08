Πινγκ Πονγκ: Η Ελλάδα κατέθεσε υποψηφιότητα για το Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων 2023

Τον φάκελο υποψηφιότητας για να αναλάβει η Ορεστιάδα τη διεξαγωγή του Βαλκανικού πρωταθλήματος νέων 2023 κατέθεσε η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Το ενδιαφέρον της προς τη Βαλκανική Ένωση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (BTTU) το είχε εκφράσει από τον Ιούνιο κάνοντας και από κοντά επαφές με αξιωματούχους. Δημιουργήθηκε θετικό κλίμα και τώρα, εν όψει του Βαλκανικού πρωταθλήματος ανδρών-γυναικών (Σεράγεβο, 23-27 Αυγούστου), όπου αναμένεται να παρθεί η σχετική απόφαση, υπέβαλλε και γραπτώς και αναλυτικά το αίτημα. Η πρόταση για το 30ο Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων είναι να γίνει στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» από τις 21 έως τις 25 Ιουνίου του 2023 και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει μόλις μία ακόμα υποψηφιότητα, αυτή της βουλγαρικής πόλης Αλμπένα, η οποία όμως, έχει φιλοξενήσει τη διοργάνωση τις τελευταίες δύο χρονιές.

Στο ευρύχωρο αθλητικό της κέντρο η Ορεστιάδα πραγματοποίησε με επιτυχία την περασμένη άνοιξη το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων σε ομαδικά και ατομικά αγωνίσματα. Με πολύ δραστήριο και το τοπικό σωματείο, τον ΓΣ Φιλία, έχει δείξει από καιρό τη διάθεση να αναλάβει διεθνή εκδήλωση και το θετικό αποτέλεσμα στο Πανελλήνιο Under 15 αποτέλεσε μία ακόμα γερή βάση. Οι Βαλκανικοί νέων γίνονται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και περιλαμβάνουν το ομαδικό σε αθλητές ηλικίας Under 15 και Under 19 καθώς και όλα τα ατομικά αγωνίσματα.

Τον τελευταίο μήνα η όμορφη ακριτική πόλη ετοίμασε τον φάκελο με την υποψηφιότητα, έφτιαξε το προσπέκτους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους Βαλκανικούς 2023, όπως και μία παρουσίαση του πρωταθλήματος σε power point. Από τον Ιούνιο όμως και το αντίστοιχο Βαλκανικό του 2022 ανέλαβε να μιλήσει για την υποψηφιότητα και να... προετοιμάσει το έδαφος η Ξένια Στάθη. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήταν στην Αλμπένα αρχηγός αποστολής, συζήτησε πολλές φορές την πρόταση για την ανάθεση του Βαλκανικού στη χώρα μας και είδε θερμή ανταπόκριση. Χαρακτηριστικά να σημειωθεί ότι συνάντησε τον πρόεδρο της Βαλκανικής Ένωσης του αθλήματος Μίλοραντ Τρπόφσκι, ο οποίος παρεμπιπτόντως, υπογράφει το προσπέκτους της Ορεστιάδας μαζί με τον πρόεδρο της ΕΦΟΕπΑ Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου.

Ως εκπρόσωπος της διοίκησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. είχε επαφές ακόμα με τον γενικό γραμματέα της BTTU, με τους προέδρους της βουλγαρικής ομοσπονδίας και του Κοσόβου, με τον ταμία της τουρκικής ομοσπονδίας και τη γενική γραμματέα από την ομοσπονδία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Μάλιστα, μίλησε και για την πιθανότητα να οργανωθούν κοινά προπονητικά καμπ ή και να γίνουν τουρνουά για τις νεαρές ηλικίες, που να μπορούν να συνδυαστούν. Για παράδειγμα, να διεξαχθεί ένα στη Βόρεια Ελλάδα και να συνδεθεί με λεωφορείο με αντίστοιχο τουρνουά, που θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία ώστε να υπάρχει αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη στο αγωνιστικό κομμάτι. Η Ξένια Στάθη εισέπραξε θετικό κλίμα απ’ όλες τις πλευρές στην υποψηφιότητα της Ορεστιάδας, υπάρχει αισιοδοξία για την ανάληψη της διοργάνωσης και σε συνέχεια της παρουσίας της στην Αλμπένα θα είναι για τον ίδιο λόγο επικεφαλής της αποστολής και στο Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών την ερχόμενη βδομάδα.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα θα έχει πλήρεις ομάδες και στην πρωτεύουσα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης με 4 αθλητές και 4 αθλήτριες. Τις εθνικές ομάδες συγκροτούν οι αθλητές Γιώργος Σταματούρος, Νίκος Αντωνιάδης, Δημήτρης Κορδούτης, Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης και οι αθλήτριες Αλίκη Κιούφη, Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα, Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Ιωάννα Γερασιμάτου, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση θα είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές Γιώργος Καρύτσας και Σωτήρης Ζήκος.