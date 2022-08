Ποδόσφαιρο: Αγώνας του ουκρανικού πρωταθλήματος διήρκεσε 4 ώρες και 27 λεπτά

Η συνάντηση διεκόπη τρεις φορές απ' τις σειρήνες και ενώ το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε στις 15:00 τοπική ώρα, το σφύριγμα της λήξης δόθηκε στις 19:27. Οι δύο ομάδες πέρασαν συνολικά 145 λεπτά σε καταφύγιο, χωρίς ωστόσο τελικά, να υπάρξουνε χτυπήματα στην περιοχή.

During the Ukranian Premier League game between Rukh Lviv - Metalist Kharkiv game was suspended several times due to bomb alarm being off.

Teams, referees, journalists had to leave pitch and get into safe place ?????? pic.twitter.com/hnPWgUUcld