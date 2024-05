Premier League: Οπαδοί της Τότεναμ πανηγύρισαν γκολ του Χάαλαντ και τους έδιωξαν από το γήπεδο - ΒΙΝΤΕΟ

Στα social media, μάλιστα, κυκλοφορούν διάφορα βίντεο, με φίλους των «σπιρουνιών» να πανηγυρίζουν τα γκολ των «πολιτών»!

Σε ένα χαρακτηριστικό βίντεο, δε, δύο οπαδοί της Τότεναμ, όταν άνοιξε το σκορ ο Έρλινγκ Χάαλαντ, πανηγύρισαν σαν τρελοί.

Η αντίδρασή τους, ωστόσο, εξαγρίωσε άλλους συνοπαδούς τους, με έναν εξ αυτών, σε έξαλλη κατάσταση, να φωνάζει σεκιουριτά, ο οποίος τους έδιωξε τελικά από το γήπεδο!

Δείτε το βίντεο:

Two people who celebrated City’s goal wearing (old, blue) Spurs shirts in the home end are eventually ejected after other fans (one in particular) gets involved. pic.twitter.com/LqSIcfHFQx