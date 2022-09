Ράλι Ακρόπολις 2022: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής -Bίντεο

Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στην υβριδική εποχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) και πρώτη μετά τον Οκτώβριο του 2021 και το Ράλι Καταλωνίας, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Εσθονό «ομόσταυλό» του, Οτ Τάνακ (+15.0 δευτερόλεπτα), ο οποίος παρέμεινε «ζωντανός» στο «κυνήγι» του τίτλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Hyundai πανηγύρισε το «παρθενικό» 1-2-3 της ιστορίας της ως κατασκευαστής, καθώς την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ισπανός Ντάνι Σόρντο με ακόμη ένα i20 N Rally1 (+1:49.7).

Η ομάδα από τη Νότια Κορέα «κλείδωσε» ουσιαστικά τις τρεις θέσεις του βάθρου πριν την πρώτη σημερινή ειδική (Ελευθεροχώρι 1), όταν ο Βρετανός Έλφιν Έβανς εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο τούρμπο του Toyota του, ενώ, μετά το τέλος της, ο Τάνακ δήλωσε ότι οι άνθρωποι της Hyundai έδωσαν εντολή στους οδηγούς τους να διατηρήσουν τις θέσεις τους και να μην πιέζουν.

«Δύσκολη σεζόν, είναι ανακούφιση αυτή η νίκη, αλλά το σημαντικότερο είναι το 1-2-3 για την ομάδα. Ιστορική στιγμή για όλους», ανέφερε ο μεγάλος νικητής.

Οι Λάμπρος Αθανασούλας - Νίκος Ζακχαίος με Hyundai i20 N Rally2 τερμάτισαν πρώτοι ανάμεσα στους Έλληνες, στη 16η θέση της γενικής κατάταξης.

