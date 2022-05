Ρεπόρτερ του μπέιζμπολ δέχθηκε μπάλα με 150 χιλιόμετρα την ώρα

Γέμισε με ράμματα το πρόσωπό της.

Ότι το επάγγελμα του δημοσιογράφου κρύβει δυσκολίες και επικίνδυνες καταστάσεις το ξέραμε. Όμως αυτό που συνέβη στη ρεπόρτερ, Κέλσι Γουάινγκερτ, που καλύπτει το ρεπορτάζ του μπέιζμπολ, κανείς δεν το φανταζόταν. Η δημοσιογράφος κάλυπτε το παιχνίδι των Colorado Rockies με τους San Francisco Giants για το MLB,όταν τραυματίστηκε σοβαρά από ένα μπαλάκι.

Βλέπετε η Αμερικανίδα ρεπόρτερ του μπέιζμπολ βρέθηκε στην χειρότερη θέση τη χειρότερη στιγμή και δέχθηκε την μπάλα στο πρόσωπό της, με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

We all love you, @KelsWingert ?? the entire Farm to Fam is sending you our well wishes and is happy to hear you're doing okay! pic.twitter.com/B7mXbdDxxg — Farm To Fame (@FarmToFame_) May 17, 2022

Denver-area AT&T Sportsnet reporter Kelsey Wingert said Wednesday that she is recovering after being struck in the head by a foul line drive during the ninth inning of the Colorado Rockies' home game Monday night. https://t.co/lDnKtj4Zyt — Cobb Football Friday (@CobbFballFri) May 18, 2022

Το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει αίματα και να χρειαστεί πέντε ώρες στο νοσοκομείο και πολλά ράμματα, για να κλείσει την πληγή. Μέσα στην ατυχία της πάντως, η Γουάινγκερτ γλίτωσε τα χειρότερα, αφού ανέφερε στα social media τα εξής: «Έκανα αξονική τομογραφία για να ελέγξω για εσωτερική αιμορραγία ή κατάγματα και βγήκε καθαρή, δόξα τω Θεώ. Μου έκαναν εσωτερικά και εξωτερικά ράμματα».

Checking in - Monday, I took a 95 MPH line drive to my head. The @Rockies & @ATTSportsNetRM have treated me like family. Getting me treatment & to the best hospital ASAP. I was at hospital for 5 hours w/ David Woodman (GM of AT&T SN), his wife, Paula & my producer Alison Vigil. pic.twitter.com/UzhlCzclNE — Kelsey Wingert (@KelsWingert) May 18, 2022

Η ίδια πάντως ανέβασε και μία φωτογραφία της με τα ράμματα στο πρόσωπο, ενώ δεν έχασε την ψυχραιμία της φεύγοντας από το γήπεδο τραυματισμένη.