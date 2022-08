Σερένα Γουίλιαμς: Ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το τένις

Η Γουίλιαμς δήλωσε σε ένα εξώφυλλο της Vogue που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό ότι «ποτέ δεν της άρεσε η λέξη απόσυρση» και ότι προτιμά τη λέξη «εξέλιξη» για να περιγράψει τα επόμενα βήματά της. «Εξελίσσομαι μακριά από το τένις, προς άλλα πράγματα που είναι σημαντικά για μένα», συμπεριλαμβανομένης της εργασίας με την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων της και της ανάπτυξης της οικογένειάς της.

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1pic.twitter.com/YtGtcc18a9