Σοκ: «Έσβησε» στα 29 του χρόνια πρώην ποδοσφαιριστής του Άγιαξ

Ήταν διεθνής με την Εθνική Κονγκό. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες του «Αίαντα» και έφθασε μέχρι την πρώτη ομάδα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Λουντογκόρετς της Βουλγαρίας και τη Μαλάτιασπορ της Τουρκίας.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.

Rest in Peace, Jody ??