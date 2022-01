Σοκ με τον Ουσμάν Κουλιμπαλί: Σταμάτησε η καρδιά του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού - «Σε σταθερή κατάσταση μετά την ανάνηψη»

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του Κουλιμπαλί. ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες

Οπως αναφέρει το filathlos.gr, οι ανησυχίες ήταν βάσιμες, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος Τύπου της ομάδας, η καρδιά του Κουλιμπαλί σταμάτησε να χτυπά για λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των γιατρών για τις πρώτες βοήθειες και την ανάνηψη που επιχείρησαν, ο αμυντικός από το Μάλι συνήλθε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει την αποθεραπεία του σε σταθερή κατάσταση.

Al-Wakrah Media officer Mohamed Al-Sulaiti has confirmed on AlKass Channel that Ousmane Coulibaly's heart had stopped before he was resuscitated by medics. https://t.co/tpNkl6FxD2