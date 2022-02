Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό: Υπό αμφισβήτηση το χρυσό 15χρονης Ρωσίδας που έκανε τετραπλό άλμα και βρέθηκε ντοπέ

Αργά χθες το βράδυ, η είδηση διέρρευσε και στο Πεκίνο, όπου διεξάγονται οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Αν και η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει ότι το μέλος του «χρυσού» συνόλου στο ομαδικό του καλλιτεχνικού πατινάζ της χώρας τους, βρέθηκε θετική στο τεστ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ζήτησε και πέτυχε να αναβληθεί δυο φορές η τελετή απονομής του χρυσού μεταλλίου τόσο της 15χρονης όσο και τη υπόλοιπής Ρωσικής ομάδας, λέγοντας ότι διεξάγονται «νομικές διαβουλεύσεις».

Russian paper says figure skater Valieva tested positive for angina drug https://t.co/8eURbArrhi pic.twitter.com/STfQqAnSnk

Τι είναι η ουσία τριμεταζιδίνη

Η συγκεκριμένη ουσία που βρέθηκε στο αίμα της Βαλίεβα, θεωρείται πως ντοπάρει τους αθλητές.

Η τριμεταζιδίνη περιλαμβάνεται στον κατάλογο μεταβολικών ρυθμιστών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) και απαγορεύεται τόσο εντός, όσο και εκτός διοργανώσεων.

Είναι φάρμακο για τη στηθάγχη που πωλείται με πολλές επωνυμίες, ενώ περιγράφεται ως ο πρώτος κυτταροπροστατευτικός αντι-ισχαιμικός παράγοντας που αναπτύχθηκε και διατέθηκε στην αγορά από τη Laboratoires Servier (Γαλλία).

Πρόκειται για έναν αντι-ισχαιμικό (αντι-αγγειακό) μεταβολικό παράγοντα της κατηγορίας αναστολέα της οξείδωσης λιπαρών οξέων, που σημαίνει ότι βελτιώνει τη χρήση γλυκόζης του μυοκαρδίου μέσω της αναστολής του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων.

Εγραψε ιστορία με τις δύο απανωτές τετραπλές περιστροφές η Βαλίεβα

Θυμίζουμε ότι η Ρωσίδα πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ άφησε με ανοικτό το στόμα ολόκληρο τον πλανήτη με την παρουσία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού έγινε η πρώτη γυναίκα που πέτυχε τετραπλή περιστροφή στην ιστορία του αθλήματος.

This is just absolutely stunning from Kamila Valieva at #Beijing2022pic.twitter.com/KG0M5GwIgf