Τελικός Indian Wells: «Λύγισε» η Μαρία Σάκκαρη

Παρά την ήττα της πάντως, από τη Δευτέρα θα φιγουράρει για πρώτη φορά στην καριέρα της στο νο3, μία θέση πιο κάτω από τη σημερινή της αντίπαλο, η οποία θα βρεθεί στο νο2 για πρώτη φορά και αυτή στην καριέρα της.

Hear her roar ?? @iga_swiatek claims her first Indian Wells title, defeating Sakkari 6-4, 6-1 #IndianWells pic.twitter.com/eLkPuXomeC

Η Σφιόντεκ μετά την πρώτη της εμφάνιση της σε τελικό WTA και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2019 στο Λουγκάνο, όπου είχε ηττηθεί από την Σλοβένα Πολόνα Χέρκογκ, από κει και πέρα έφτασε στο εντυπωσιακό 5 στα 5 και, μάλιστα, χωρίς να έχει χάσει ούτε σετ!

Με τα 5 game που παραχώρησε σήμερα έχει απωλέσει μόλις 7 στους τρεις τελευταίους τελικούς που κατέκτησε σε Ρώμη και Ντόχα, όπου είχε χάσει μόνο δύο! Αν και το 2021 η Σάκκαρη επικρατούσε κατά κράτος στις αναμετρήσεις της με την Σφιόντεκ μετρώντας 3 νίκες σε ισάριθμα ματς (προημιτελικά του Roland Garros μέχρι και τα ημιτελικά της Οστράβα), χωρίς να χάσει ούτε σετ.

Από τη στιγμή που η νεαρή Πολωνή επικράτησε στη Ντόχα τον Φεβρουάριο, στους ημιτελικούς του τουρνουά, κατάφερε να κάνει το 2Χ2 με τη μεγάλη της νίκη στον τελικό του Indian Wells.

Μετά από ένα... τρελό σετ, γεμάτο ανατροπές, break και διπλά λάθη, η Σφιόντεκ ήταν αυτή που επικράτησε με 6-4. Για να συμβεί αυτό έκανε 5 break στο σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη, ενώ οι δύο φιναλίστ "ισορρόπησαν" στα διπλά λάθη στα σερβίς τους (από 5 η καθεμία).

Bringing the best for the title match ??#IndianWells | @mariasakkaripic.twitter.com/56gQ7QT3B6