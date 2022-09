Τέλος εποχής: Αποσύρεται από το τένις ο Ρότζερ Φέντερερ

Ο Φέντερερ ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από πολλούς τραυματισμούς, που δεν του επέτρεψαν να λάβει μέρος σε τουρνουά. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος από «τα τελευταία τρία χρόνια μου παρουσιάστηκαν πολλοί τραυματισμοί και χειρουργεία. Δούλεψα σκληρά για να είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Ξέρω όμως τα σώμα μου και το μήνυμά του τον τελευταίο καιρό ήταν ξεκάθαρο».

«Είμαι 41 ετών. Έχω παίξει πάνω από 1.500 αγώνες σε 24 χρόνια. Το τένις μού έχει φερθεί με περισσότερη γενναιοδωρία από όση θα ονειρευόμουν και τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσω πότε είναι η ώρα να ολοκληρώσω την επαγγελματική μου καριέρα. Το Laver Cup την επόμενη εβδομάδα θα είναι το τελευταίο μου ATP event. Θα παίξω κι άλλο τένις στο μέλλον, απλά δεν θα είναι σε Grand Slams ή στο tour», συμπληρώνει ο Ελβετός θρύλος.

«Είναι μία γλυκόπικρη απόφαση, γιατί θα μου λείψουν όλα όσα μου έχει δώσει το τουρ. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν τόσα πολλά για τα οποία γιορτάζω. Θεωρώ τον εαυτό μου ως έναν απο τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στη Γη. Μου δόθηκε το ταλέντο να παίζω τένις και το έκανα σε επίπεδο και για χρονικό διάστημα, που δεν μπορούσα να φανταστώ», σημειώνει ο Φέντερερ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN