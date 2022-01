Θρίλερ με τον Τζόκοβιτς: Κανονικά στην κλήρωση του Australian Open - Εν αναμονή της απόφασης για το αν θα απελαθεί

Πάντως ΜΜΕ της Μελβούρνης μεταθέτουν την απόφαση για αύριο, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα που προσκόμισε ο Τζόκοβιτς, κατά την είσοδο του στη χώρα.

Εν αναμονή της, νωρίτερα, αναβλήθηκε η κλήρωση του Australian Open, αλλά ενώ απόφαση δεν υπάρχει, η κλήρωση τελικά έγινε κανονικά, με τον Τζόκοβιτς να αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο τον Miomir Kecmanovic.

Top seed and nine-time #AusOpen champion ???? @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022pic.twitter.com/96MAlHNElG