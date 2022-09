Το Champions League έρχεται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Μεγάλα παιχνίδια στην πρεμιέρα των ομίλων με πολλά ειδικά στοιχήματα

Η αυλαία ανοίγει αυτή την εβδομάδα στους ομίλους των Κυπέλλων Ευρώπης. Η αρχή γίνεται με τα 16 παιχνίδια του Champions League. Σήμερα κλέβει την παράσταση το παιχνίδι Παρί Σεν Ζερμέν-Γιουβέντους (22:00) και αύριο ξεχωρίζουν οι αγώνες Ίντερ-Μπάγερν (22:00) και Νάπολι-Λίβερπουλ (22:00).

Το Champions League έρχεται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Πρεμιέρα την Πέμπτη στο Europa League και το Conference League

Ακολουθούν την Πέμπτη τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League και του Conference League.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του, στον 7ο όμιλο του Europa League, από τη Γαλλία. Στις 22:00, την Πέμπτη, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ναντ και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στον αγώνα Ναντ-Ολυμπιακός την «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Το Europa League έρχεται με τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Ο παίκτης που θα δεχτεί κάρτα, το ακριβές σύνολο γκολ

Στα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν-Γιουβέντους, Ίντερ-Μπάγερν, Νάπολι-Λίβερπουλ και Ναντ-Ολυμπιακός οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων, στο ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη νίκη γηπεδούχου/φιλοξενούμενης ομάδας σε τουλάχιστον ένα από τα δύο ημίχρονα, τη διαφορά νίκης, το ακριβές σύνολο γκολ, τη διπλή ευκαιρία & Goal/No Goal, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το Champions League και το Europa League για τον νικητή της διοργάνωσης, τον νικητή των ομίλων και τον τερματισμό στις 2 πρώτες θέσεις των ομίλων.

Μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τον Ολυμπιακό

Επίσης για τον 7ο όμιλο που συμμετέχει ο Ολυμπιακός προσφέρονται επιπλέον μακροχρόνια στοιχήματα όπως:

Oμάδα που θα κατακτήσει την 2η/3η/4η θέση στον όμιλο.

Φορκάστ (1η και 2η θέση)/Τρικάστ (1η,2η, 3η θέση) με ακριβή σειρά κατάταξης στον όμιλο.

Ομάδα που θα είναι η νικήτρια στον όμιλο και ομάδα που θα κατακτήσει την τελευταία θέση.

Ηead to Head Oμάδων (Ομάδα που θα τερματίσει ψηλότερα στον όμιλο).

Οver/Under Γκολ παθητικό στον όμιλο.

Η προσφορά του Πάμε Στοίχημα για το Ευρωμπάσκετ

Στο Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ομάδα δίνει τα δύο τελευταία παιχνίδια της στο Μιλάνο, σήμερα (18:00) με την Ουκρανία και την Πέμπτη (18:00) με την Εσθονία.

Για τους δύο αγώνες της Εθνικής το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πολλά είναι και τα ειδικά στοιχήματα στα οποία μπορούν να ποντάρουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, ανάμεσά τους και αυτά για τους Over/Under πόντους παικτών, τις Over/Under ασίστ παικτών, τα Over/Under ριμπάουντ παικτών, τα Over/Under εύστοχα τρίποντα παικτών, τον πρώτο σκόρερ, τα εύστοχα τρίποντα γηπεδούχου-φιλοξενούμενης ομάδας και τα συνολικά εύστοχα τρίποντα του αγώνα.