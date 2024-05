Το δίλημμα της UEFA: Ποιο γκολ του Ελ Κααμπί σας αρέσει περισσότερο; - ΒΙΝΤΕΟ

Έτσι, λοιπόν, η UEFA αποφάσισε να διενεργήσει ένα γκάλοπ, ζητώντας από τον κόσμο να αποφασίσει ποιο από τα δύο τέρματα του Μαροκινού επιθετικού προτιμά περισσότερο ως γκολ της εβδομάδας.

«Ποιο γκολ του 30χρονου σέντερ φορ από τη ρεβάνς με την Άστον Βίλα σας αρέσει περισσότερο για τέρμα της εβδομάδας του Conference League; Εσείς είστε ο κριτής», ανέφερε το σχετικό δίλλημα.

Which El Kaabi goal is your #UECL Goal of the Week?! ??

?? A clever team move finished off clinically

?? That calm composure to make it 2-0@Heineken || #UECLGOTW