Το μήνυμα στη φανέλα του.... αποκάλυψε ο Καντέρ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, o Ενές Καντέρ αναρωτήθηκε: «Μπορεί κανείς να σκεφτεί ένα καλύτερο μήνυμα για εμένα;» Την ερώτησή του αυτή προς τους “ fans” του, o σέντερ των Σέλτικς συνόδεψε με μία φωτογραφία του, στην οποία φαίνεται ο ίδιος να κρατά τη φανέλα του με το Νο 11 στους Σέλτικς, στην οποία αναγράφεται: «Ερντογάν είσαι άχρηστος».

Can anyone think of a better one for me ? ?? pic.twitter.com/PFAvXab2xA