Τσιτσιπάς: Το τρολάρισμά του στον Κατσάνοφ - ΦΩΤΟ

Ο Στέφανος που είναι στην Γαλλία για αγώνες δεν άργησε να του απαντήσει και βλέποντας και την φωτογραφία με τα πυκνά μαλλιά και μούσια αποφάσισε να του κάνει πλάκα.

Έτσι του έγραψε: «Το μοναδικό μέρος που χρειάζεται να επισκεφτείς στη χώρα μου είναι ένα μπαρμπέρικο».

The only place you need to visit in my country is the barber shop https://t.co/BGbC8CmouB