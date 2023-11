Χαμός σε αγώνα πυγμαχίας στην Αλβανία: Θεατές εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν σε μποξέρ - ΒΙΝΤΕΟ

Αμέσως, εξαγριωμένοι Αλβανοί θεατές ορμούν περιμετρικά και στη συνέχεια εντός του ρινγκ θέλοντας να επιτεθούν στον Κολομβιανό πυγμάχο. Το κοινό πετά αντικείμενα στον Ramirez ενώ περίπου 30 άτομα μπήκαν στο ρινγκ τον περικύκλωσαν και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλοτσιές.

Προς τιμήν του, ο Nurja πλησίασε τον αντίπαλό του, τον αγκάλιασε και προσπάθησε να τον προστατεύσει από τους ανεγκέφαλους θεατές.

Ο αγώνας διεκόπη οριστικά χωρίς νικητή.

Δείτε το βίντεο από το himara.gr:

Boxing in Albania be like: You hit me... We hit you ???? pic.twitter.com/HP2LaxIePM