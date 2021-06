Διεξαγωγή μουσικών συναυλιών σε κλειστούς χώρους με τη χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών αντιγόνου έναντι του SARS-CoV-2

Παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα ταχέα διαγνωστικά τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (τα rapid tests) είναι κατάλληλα για το μαζικό έλεγχο πριν την είσοδο των συμμετεχόντων σε συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, η συγκεκριμένη στρατηγική δεν έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Στάθης Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα ευρήματα σχετικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Infectious Diseases (B Revollo et al. Same-day SARS-CoV-2 antigen test screening in an indoor mass-gathering live music event: a randomised controlled trial. 27 May 2021 DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00268-1).