Απίστευτο χάος και συνωστισμός στο αεροδρόμιο της Ρόδου - ΦΩΤΟ & VIDEO

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν και μαρτυρίες επιβατών που ανέφεραν ότι για πάρα πολύ ώρα, πολλοί επιβάτες περίμεναν στις ουρές σε θερμοκρασίες απίστευτες, σε χώρους χωρίς παράθυρα και χωρίς κλιματισμό. Παράλληλα υπήρξε και έλλειψη προσωπικού ικανού να ανταπεξέλθει σε τόσο κόσμο.

Η Λόρεν Ραμμέλ, μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Four Of Diamonds έγραψε στο Twitter γεμάτη αγανάκτηση: «Πραγματικά δεν έχω λόγια για τις σκηνές στο αεροδρόμιο», ενώ κάποιος άλλος σημειώνει: «Χάος στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Πέντε πτήσεις φεύγουν την ίδια ώρα και όλοι λένε να πάμε στην ίδια πύλη, την ίδια ώρα. Επικρατεί τρομερή ζέστη, δεν υπάρχει προσωπικό για να ενημερώσουν τον κόσμο τι πρέπει να κάνει ή που να πάει, όλες οι πτήσεις καθυστέρησαν».

Δείτε βίντεο:

Rhodes airport, Don’t go to Rhodes people unless yo want a dose of the dreaded ! pic.twitter.com/3RIxpajrPA

— Terry (@CottamTerry) October 24, 2020