«Δημογραφικό 2024 - Εθνική Προτεραιότητα»: Η Εθνική Πολιτική για το Δημογραφικό

Στις παρεμβάσεις που πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία αναφέρθηκαν οι παρευρισκόμενοι στην δεύτερη ευρεία συζήτηση με θέμα «Η Εθνική Πολιτική για το Δημογραφικό» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η DomeConsulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».