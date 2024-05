«Δημογραφικό 2024 - Εθνική Προτεραιότητα» - Ν. Χατζηνικολάου: Για την αντιμετώπιση αυτής της εθνικής απειλής χρειάζεται πανστρατιά

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί τον υπ΄ αριθμόν 1 εθνικό κίνδυνο, συνιστά απειλή για την οικονομία και ευρύτερα για την ελληνική κοινωνία και για να το αντιμετωπίσουμε απαιτούνται δράση και συστράτευση δυνάμεων επεσήμανε ο εκδότης- διευθυντής της Realnews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου, στο συνέδριο για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».